Cos'è e come funziona il paraolfatto del cane il sesto senso che gli permette di fiutare i feromoni

Il paraolfatto fa parte del sistema sensoriale dei cani e permette a Fido di percepire i feromoni che sono segnali chimici invisibili e volatili attraverso l’organo vomeronasale, detto anche "di Jacobson" che si trova sotto al palato. Per far arrivare correttamente le informazioni il cane spesso mette in atto la cosiddetta "risposta" o "smorfia" di Flehmen. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Scopri altri approfondimenti

Cos’è e come funziona il paraolfatto del cane. il “sesto senso” che gli permette di fiutare i feromoni - per Fido è un pozzo di informazioni da cui trarre le sue decisioni sul come agire, cosa fare, come relazionarsi con l'altro e ... Segnala fanpage.it