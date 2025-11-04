Cosa sposta gli equilibri in una Serie A senza padroni e senza bomber

Il Napoli ha fallito la fuga, l'Inter ha problemi in difesa, Milan e Roma in attacco: in vetta ci sono 4 squadre in due punti, e ognuna ha grattacapi e punti di forza. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Cosa sposta gli equilibri in una Serie A senza padroni e senza bomber

News recenti che potrebbero piacerti

Stanotte si dorme di più: torna l'ora solare! Alle 3:00 si sposta l'orologio indietro alle 2:00. Godetevi l'ora di sonno in omaggio e rassegnatevi a tornare a casa con il buio pesto… E voi, per cosa userete la vostra ora "bonus"? #OraSolare #CambioOra #arale #an - facebook.com Vai su Facebook

Cosa sposta gli equilibri in una Serie A senza padroni e senza bomber - Il Napoli ha fallito la fuga, l'Inter ha problemi in difesa, Milan e Roma in attacco: in vetta ci sono 4 squadre in due punti, e ognuna ha grattacapi e punti di forza ... Come scrive msn.com

Milan-Pisa 2-2, le pagelle: Cuadrado sposta gli equilibri, Athekame salva la faccia ai rossoneri - MILAN (pagelle a cura di Gaetano Mocciaro) Maignan 6. Segnala tuttomercatoweb.com

Udinese, l'ex De Agostini avverte: "Manca chi sposta gli equilibri come Thauvin o Deulofeu" - Udinese, gara in programma lunedì sera che chiuderà la 7^ giornata di serie A, ha parlato al Messaggero Veneto, il doppio ex Stefano De Agostini. Segnala tuttomercatoweb.com