Cosa so di quella bomba! Lo sfogo clamoroso di Sigfrido Ranucci

È il giorno dell' audizione per Sigfrido Ranucci, conduttore di Report e volto storico di Rai 3, ascoltato questa mattina in Commissione Antimafia nell'Aula del quinto piano di Palazzo San Macuto. L'incontro è stato convocato dopo il grave episodio del 16 ottobre, quando un ordigno esplosivo distrusse la sua automobile e quella della figlia, parcheggiate sotto casa. A oggi, i responsabili dell'attentato restano ignoti. Prima dell'audizione, il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri, ha chiarito il senso dell'iniziativa: «È un atto di solidarietà per l'attentato, un segnale di sostegno a chi ha subito un gesto così grave.

