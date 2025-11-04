Cosa penso della ‘famiglia nel bosco’ e perché sto dalla loro parte

Sto seguendo con un misto di apprensione e stupore la vicenda della cosiddetta “famiglia nel bosco”, ovvero la famiglia composta da due genitori e tre bambini che sarebbe ora sotto stretta osservazione dei servizi sociali, dopo la richiesta di un magistrato di togliere i bambini ai genitori. Alcune fonti di stampa riportano che ai genitori è stata levata la patria potestà, ma questo aspetto non è chiaro visto che per ora i bambini continuano a vivere con i genitori nella loro casa. Quando esiste una richiesta di un magistrato e si attivano i servizi sociali bisognerebbe, prima di parlare, conoscere esattamente i dettagli della vicenda. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

