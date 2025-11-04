Cosa fa oggi Gigi Sammarchi del duo Gigi e Andrea | Vivo a Marbella il mondo dello spettacolo non mi manca

Gigi Sammarchi, attore e membro del duo comico Gigi e Andrea con Andrea Roncato, ha cambiato vita. Oggi vive a Marbella, in Spagna, lontano dalla tv e dal cinema: "Torno in Italia solo occasionalmente, non mi manca il mondo dello spettacolo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

