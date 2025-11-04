Cosa è successo ad Adriano Pappalardo? Ecco cosa ha detto su Giorgia Meloni

Adriano Pappalardo indagato per le frasi contro Giorgia Meloni durante un concerto a Passoscuro: le scuse pubbliche, le reazioni politiche e cosa potrebbe accadere ora. Leggi anche: Selvaggia Lucarelli sorprende tutti e difende l’ex suocero Adriano Pappalardo: ecco cosa ha detto Un concerto estivo si è trasformato in un caso giudiziario per Adriano Pappalardo, oggi 79 anni, indagato dopo alcune frasi offensive rivolte alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante un’esibizione a Passoscuro, località del comune di Fiumicino. L’episodio, avvenuto lo scorso 20 agosto, ha rapidamente fatto il giro dei social, scatenando polemiche e reazioni da ogni parte politica. 🔗 Leggi su Donnapop.it

