Cosa deve fare Sinner per rimanere n1 anche dopo le ATP Finals? Le combinazioni con Alcaraz

Jannik Sinner si è reso protagonista di un ultimo mese di enorme caratura tecnica ed è così riuscito a tornare numero 1 del mondo: dopo aver sconfitto Carlos Alcaraz nella finale del Six Kings Slam (ricchissimo evento di esibizione valsogli un assegno da sei milioni di dollari), il fuoriclasse altoatesino ha vinto il torneo ATP 500 di Vienna e il Masters 1000 di Parigi, riuscendo così a scavalcare proprio Alcaraz in vetta al ranking ATP. Uno scenario che sembrava difficile soltanto otto settimane fa, quando il tennista italiano perse l’ottavo di finale degli US Open e venne superato dal grande rivale spagnolo, cedendo lo scettro dopo 65 settimane. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Cosa deve fare Sinner per rimanere n.1 anche dopo le ATP Finals? Le combinazioni con Alcaraz