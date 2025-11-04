Si è appena chiusa la 15ª edizione di Cortona On The Move, ma già si guarda al futuro: la prossima, la 16ª edizione del festival internazionale di fotografia contemporanea, si terrà dall’11 luglio al 2 novembre 2026. L’edizione appena conclusa, ha registrato oltre 27 mila visitatori, confermando Cortona come una delle capitali europee della fotografia. Il festival ha richiamato 160 giornalisti accreditati da tutto il mondo e ottenuto più di 450 uscite stampa tra testate online, cartacee, radio e televisioni nazionali e internazionali. Per quattro mesi, 23 mostre hanno animato otto diverse location della città: dalla Fortezza del Girifalco a Palazzo Baldelli, dalla Stazione C di Camucia ai Giardini del Parterre e al Parco Archeologico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cortona On The Move. Fuori le date del 2026