Arezzo, 4 novembre 2025 – . Si chiama «Scopri un talento che non sapevi di avere» l’iniziativa finanziata dalla Regione Toscana. Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione «Scopri un talento che non sapevi di avere». Il nuovo modulo dedicato alle competenze in agricoltura è organizzato nell’ambito di «Tr&In», l’iniziativa di Qualitas, finanziata dalla Regione Toscana e patrocinata dall’Amministrazione comunale di Cortona. «L’obiettivo di questo progetto - spiega l’assessore all’Istruzione, Silvia Spensierati - è quello di offrire ai giovani in condizione di inattività un’opportunità di specializzazione e di inserimento nel mondo del lavoro. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cortona, contributi per chi segue corsi di formazione in agricoltura: aperte le iscrizioni

