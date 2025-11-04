Corto circuito | Leonardo Manera a Mandello
Primo appuntamento della Rassegna Teatrale 2025-2026 “Mandello (dal) Vivo”. Venerdì 14 novembre alle ore 21 va in scena lo spettacolo “Corto Circuito” al Teatro Fabrizio De Andrè in Piazza Leonardo da Vinci.L’evento di Leonardo Bonetti, produzione Spettacoli Pro in collaborazione con Duepunti Srl. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Tuzla, molte vittime nell'incendio di una casa di riposo Forse un corto circuito, 10 morti finora accertati. Difficile per molti ospiti non autosufficienti fuggire dalle fiamme e dai fumi tossici #Tuzla #Incendio #CasaDiRiposo #Tragedia #Notizie #Vittime #Solidarietà - facebook.com Vai su Facebook
"Corto circuito": Leonardo Manera a Mandello - Venerdì 14 novembre alle ore 21 va in scena lo spettacolo “Corto Circuito” al Teatro Fabrizio De Andrè in Piazza Leonardo da ... Da leccotoday.it
Il ’Corto circuito’ di Leonardo Manera - Al Teatro Dehon stasera alle 21 va in scena Leonardo Manera con il suo ultimo spettacolo ’Corto circuito. Si legge su ilrestodelcarlino.it
Il corto circuito di Leonardo Manera - Prosegue la stagione del Teatro CorTe di Coriano con il primo appuntamento di comicità d’autore. ilrestodelcarlino.it scrive