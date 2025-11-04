Corsa al riarmo Crosetto spinge la spesa militare | I tempi sono cambiati

Un cambio completo di approccio. Una svolta, quella che chiede Guido Crosetto, che lascia intendere come la deriva bellicista sia quasi impossibile da fermare. Il ministro della Difesa lo dice chiaramente: “Dobbiamo prepararci in modo serio a dover difendere il Paese, è finito il tempo di dover edulcorare le parole”. Per Crosetto i tempi sono cambiati, così come il ruolo della difesa. E questo vale anche in riferimento alle risorse da investire, che per il ministro non devono più essere considerate come soldi levati ad altri settori. Crosetto chiede un cambio di passo e spinge la spesa in difesa. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Corsa al riarmo, Crosetto spinge la spesa militare: “I tempi sono cambiati”

