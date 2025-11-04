Corruzione urbanistica a Usmate Prime condanne | 6 anni a Colombo
Per la corruzione urbanistica del funzionario comunale tre condanne, un’assoluzione, due patteggiamenti e quattro rinvii a giudizio. La gup del Tribunale di Monza Silvia Pansini nel processo con il rito abbreviato ha inflitto 6 anni e 1 mese di reclusione all’ex responsabile dell’ufficio tecnico di Usmate Velate, il geometra Antonio Colombo, 3 anni al costruttore Galdino Magni, 1 anno e mezzo con la pena sospesa all’imprenditrice Antonella Cantù per corruzione per l’esercizio della funzione. Assolto Donato Magni, fratello di Galdino. Hanno patteggiato la pena sospesa di 2 anni Annabella e Giovanni Beretta, rispettivamente compagna e cognato di Colombo, accusati di avere emesso attraverso la loro società le false fatture che coprivano le tangenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
