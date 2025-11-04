Corruzione Sicilia Romano | Tutto è partito da una gara dell’Asp di Siracusa

Il parlamentare di ‘Noi Moderati’ legge le carte. “Mi viene contestato di avere accettato una promessa di assunzioni, contratti, subappalti e altri vantaggi patrimoniali da parte di un’azienda che doveva partecipare a aggiudicarsi una gara all’Asp di Siracusa”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Corruzione Sicilia, Romano: “Tutto è partito da una gara dell’Asp di Siracusa”

