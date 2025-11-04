Corruzione politica e affari | la Procura chiede arresto per Cuffaro e Romano
Dieci anni fa Totò Cuffaro usciva dal carcere di Rebibbia dopo aver scontato una condanna a 7 anni per favoreggiamento aggravato a Cosa nostra. Oggi i magistrati palermitani chiedono di nuovo il suo arresto con l'accusa di essere a capo di un'associazione a delinquere finalizzata alla corruzione e alla turbativa d'asta. Ironia della sorte, uno dei sostituti procuratori che lo accusarono nell'indagine sulle talpe in tribunale era Maurizio de Lucia, oggi a capo della procura di Palermo. Oltre a Cuffaro i pm hanno chiesto gli arresti domiciliari per il deputato di Noi Moderati Saverio Romano e per altri 16 fra manager, burocrati e imprenditori. 🔗 Leggi su Iltempo.it
