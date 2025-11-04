Corruzione e sanità in Sicilia | tensioni all' Ars Le opposizioni abbandonano l' Aula | Schifani si dimetta

Clima teso oggi pomeriggio all’Assemblea regionale siciliana dove la seduta è stata segnata dall’uscita dall’Aula dai deputati del Partito democratico, del M5s e di Controcorrente, in segno di dissenso contro il governo regionale. A paralizzare i lavori, mentre erano in corso interrogazioni e interpellanze della rubrica Salute, alla presenza dell’assessore regionale Daniela Faraoni, le proteste. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Corruzione e sanità in Sicilia: tensioni all'Ars. Le opposizioni abbandonano l'Aula: "Schifani si dimetta"

