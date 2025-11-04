2025-11-03 22:22:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata dal Corriere: Federico Balzaretti lascia nuovamente la Roma per andare a lavorare in Francia. L’ex terzino, che nel dicembre scorso era tornato in giallorosso per occuparsi di scouting e calciatori in prestito per il club dei Friedkin, andrà all’ Olympique Marsiglia. Balzaretti sarà collaboratore di Medhi Benatia, direttore sportivo del club francese e suo ex compagno di squadra nella Roma, quando entrambi erano calciatori. Balzaretti, secondo addio alla Roma. Balzaretti, che era già stato dirigente giallorosso tra il 2015 e il 2019, ha risolto il suo contratto con la Roma ed entro breve sarà ufficializzato l’accordo con l’OM, allenato da Roberto De Zerbi. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Corriere dello Sport – sarà il vice di Benatia al Marsiglia