Correre con l’AI | il futuro non aspetta oggi il crimine è non provarci

“L’intelligenza artificiale sarà la linea di confine tra chi saprà crescere e chi no”. Le parole di Giovanna Ricuperati, presidente di Confindustria Bergamo, alla sua ultima assemblea generale, suonano come una sveglia per le imprese bergamasche, che si sono date appuntamento all’Arena di Chorus Life lunedì 3 novembre. “L’innovazione non aspetta” – e, come testimonial, chiama sul palco Vincenzo Esposito e Telmo Pievani. Il primo è un manager, amministratore delegato di Microsoft Italia, tra le big tech che stanno guidando il cambiamento tecnologico globale; il secondo è un filosofo evoluzionista, divulgatore di rango, presidente del comitato scientifico della Fondazione BergamoScienza. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

