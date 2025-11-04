Correggio in cella per minacce e violenze all' ex compagna

Correggio (Reggio Emilia), 4 novembre 2025 - Da quasi un anno, talvolta anche sotto effetto di droga, perseguitava l’ex compagna, anche con trenta chiamate al giorno, con minacce di morte, dichiarando pure di non aver paura di andare in carcere. Episodi di cui si sono occupati i carabinieri della caserma di Correggio. In un caso l’uomo, un trentenne, l’aveva affrontata con una bottiglia di vetro rotta, arrivando perfino all’aggressione di un amico della vittima, intervenuto in difesa della donna, ricevendo una bottigliata al volto con traumi guaribili in un mese. La stessa donna, in diverse occasioni era stata medicata in pronto soccorso in seguito ai gesti violenti dell’ex compagno, con prognosi fino a 10 e 15 giorni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Correggio, in cella per minacce e violenze all'ex compagna

