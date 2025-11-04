Corrado promuove Gilardino | Ci ha sorpreso positivamente Col suo staff un lavoro egregio

Lanazione.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Gilardino ci ha sorpreso positivamente". Parole al miele, quelle spese dal presidente del Pisa Giuseppe Corrado nei confronti del suo allenatore, rilasciate in un’intervista a Radio Serie A. "Con il suo staff sta facendo un lavoro molto più che egregio, sapendo conferire la sua esperienza a ragazzi molto giovani". D’altronde, sono opinioni che riscontrano condivisione da parte del tifo, con Gilardino che sembra aver conquistato con la sua serietà e la dedizione il popolo nerazzurro. "Ha adattato le sue idee a una squadra che abbiamo costruito da tre anni, che ha lottato per andare in Serie A e non doveva cambiare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

