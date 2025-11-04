Corrado promuove Gilardino | Ci ha sorpreso positivamente Col suo staff un lavoro egregio
"Gilardino ci ha sorpreso positivamente". Parole al miele, quelle spese dal presidente del Pisa Giuseppe Corrado nei confronti del suo allenatore, rilasciate in un’intervista a Radio Serie A. "Con il suo staff sta facendo un lavoro molto più che egregio, sapendo conferire la sua esperienza a ragazzi molto giovani". D’altronde, sono opinioni che riscontrano condivisione da parte del tifo, con Gilardino che sembra aver conquistato con la sua serietà e la dedizione il popolo nerazzurro. "Ha adattato le sue idee a una squadra che abbiamo costruito da tre anni, che ha lottato per andare in Serie A e non doveva cambiare. 🔗 Leggi su Lanazione.it
