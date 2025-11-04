Cori razzisti alla fine di Ravenna-Ascoli | curva marchigiana verso la chiusura ma c' è una ammenda anche per i giallorossi

Arrivano conseguenze per i cori razzisti che hanno rovinato il finale della partita Ravenna-Ascoli, vinta per 1-0 dai giallorossi grazie al gol di Stefano Okaka. Proprio il centravanti giallorosso è stato il bersaglio dei cori sopraggiunti dalla curva marchigiana che ora rischia la chiusura di. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Approfondisci con queste news

+++INSULTI RAZZISTI A MOMO SAANI IN MASSAFRA-UC BISCEGLIE: UNA GARA DA DISPUTARE A PORTE CHIUSE PER I TARANTINI+++ “Durante la sostituzione di un tesserato avversario, propri sostenitori intonavano cori razzisti all’indirizzo del predett - facebook.com Vai su Facebook

I cori razzisti dei tifosi ascolani finiscono nella relazione della procura federale - I componenti della procura federale presenti al Benelli in occasione di Ravenna- Lo riporta ravennaedintorni.it

Ascoli, cori razzisti contro Okaka: sarà chiuso un settore dello stadio Del Duca. Ammende per Forlì, Ravenna e Rimini - Cori razzisti nei confronti di Stefano Okaka: il giudice sportivo della Lega Pro, Stefano Palazzi, è pronto a chiudere un settore dello Stadio Cino e ... Come scrive corriereromagna.it

Cori razzisti dopo Ravenna–Ascoli. Il Giudice Sportivo chiede l’identificazione dei tifosi bianconeri - La vittoria del Ravenna sull’Ascoli nel big match del Girone B di Serie C è stata oscurata da un episodio che rischia di avere pesanti conseguenze. Scrive tuttomercatoweb.com