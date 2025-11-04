Cori fascisti? Hanno una candidata che inneggia a Hitler Gasparri attacca Bonelli e Fratoianni

Sui cori fascisti a Parma la sinistra ha già detto tutto. Prima ha accusato la premier Giorgia Meloni di rimanere in silenzio davanti a questi fatti gravissimi, poi è passata ad analizzare i suoi ministri, colpevoli anche loro di tacere. Peccato che lo stesso ministro della Difesa, Guido Crosetto, nei giorni scorsi, abbia già preso le distanze da quell’episodio e dai cori che alcuni giovani militanti hanno intonato a Parma la settimana scorsa. Durante l’ultima puntata dell’Aria che Tira, il programma di approfondimento politico di La7 condotto dal giornalista David Parenzo, si è tornati su questo tema. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Cori fascisti? Hanno una candidata che inneggia a Hitler". Gasparri attacca Bonelli e Fratoianni

Argomenti simili trattati di recente

Meloni parla di odio in politica, ma poi chiude gli occhi davanti ai cori fascisti. - facebook.com Vai su Facebook

I cori fascisti di Parma? Da FdI condanne di circostanza. Il partito è pieno di fascisti e i piccoli fanno quello che fanno i grandi. Quando Meloni aveva l'età di quei ragazzi e la croce celtica al collo elogiava Mussolini. Di cosa dobbiamo stupirci? Da @Ariachetira - X Vai su X

"Cori fascisti? Hanno una candidata che inneggia a Hitler". Gasparri attacca Bonelli e Fratoianni - Il riferimento è a Souzan Fateyer, candidata Avs in Campania, e autrice di un post social che ha fatto molto discutere ... Secondo msn.com

Cori fascisti, Maurizio Gasparri: "Bonelli e Fratoianni non sono stati attenti, hanno una candidata che inneggia a Hitler e Hamas" - Cori fascisti a Parma, Maurizio Gasparri (Forza Italia): "Cosa gravissima, comportamento idiota di ragazzi. Da la7.it

Cori fascisti a Parma, un migliaio al presidio: “Inaccettabile il ritorno di certi canti” - “Dimostriamo che Parma è, e sarà sempre, antifascista” è lo slogan che ha invitato la società civile a partecipare. Secondo ilrestodelcarlino.it