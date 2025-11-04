Cori fascisti? Hanno una candidata che inneggia a Hitler Gasparri attacca Bonelli e Fratoianni

Sui cori fascisti a Parma la sinistra ha già detto tutto. Prima ha accusato la premier Giorgia Meloni di rimanere in silenzio davanti a questi fatti gravissimi, poi è passata ad analizzare i suoi ministri, colpevoli anche loro di tacere. Peccato che lo stesso ministro della Difesa, Guido Crosetto, nei giorni scorsi, abbia già preso le distanze da quell’episodio e dai cori che alcuni giovani militanti hanno intonato a Parma la settimana scorsa. Durante l’ultima puntata dell’Aria che Tira, il programma di approfondimento politico di La7 condotto dal giornalista David Parenzo, si è tornati su questo tema. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

