N ovembre, tempo di pensare al cappotto. Le tendenze Autunno-Inverno 20252026 in fatto di capispalla parlano chiaro, è proprio lui il protagonista dell’outfit della stagione fredda. Basta il modello giusto a fare il look: ecco perché è necessario conoscere alla perfezione tutti i must-have più eleganti su cui concentrare energie e risparmi. Come vestirsi a novembre: 5 look caldi, pratici e ultra glam X Leggi anche › Come vestirsi a novembre 2025? 5 look perfetti per sfidare i primi freddi Anti freddo con tanto di sciarpa incorporata, oppure corto e intramontabile. Dal tocco estroso grazie al pattern ruggente o utilitaristico per le inguaribili cacciatrici di trend. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Coprirsi con classe. Caccia aperta al cappotto più elegante della stagione