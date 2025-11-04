Coppa del Mondo di Scherma via alla competizione | 48 Azzurri protagonisti in pedana

Riparte il grande spettacolo della Coppa del Mondo di scherma. Nel weekend lungo, che va da giovedì 6 a domenica 9 novembre, ben 48 atleti azzurri saranno impegnati nelle prime due tappe della stagione 20252026: appuntamenti, per il debutto del circuito iridato, con il fioretto a Palma de Maiorca e la sciabola ad Algeri. In entrambe le sedi sono in programma gare individuali e poi a squadre, sia maschili che femminili, per un esordio molto atteso in cui l’Italia vuole come sempre recitare un ruolo da protagonista. FIORETTO IN SPAGNA. A Palma de Maiorca saranno 24 gli atleti italiani in pedana, selezionati dal Commissario tecnico Simone Vanni. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it