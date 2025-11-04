Cop30 a Belém va in scena la crisi globale e l’irrilevanza europea

A Belém, dal 10 al 21 novembre 2025, il mondo celebrerà la trentesima Conferenza delle Parti dell'Unfccc. Ma non ci sarà nulla da festeggiare. Dieci anni dopo l'Accordo di Parigi, venti dal Protocollo di Kyoto, la Cop30 arriva con il mandato più fragile della storia: un'eredità di promesse non mantenute, di bilanci vuoti e di leadership evaporate. La "transizione dai combustibili fossili", proclamata a Dubai, si è arenata sulle sabbie dell'Azerbaijan. La Cop29, a Baku, ha stabilito un obiettivo finanziario vincolante di soli 300 miliardi di dollari all'anno entro il 2035, mentre i bisogni reali per l'adattamento al clima nei paesi più vulnerabili superano già i 365 miliardi.

L’Unione europea non ha ancora presentato le nuove Ndc (contributi determinati a livello nazionale) in vista della Cop30, mettendo in discussione il suo storico ruolo di leader nella lotta al cambiamento climatico ? - X Vai su X

COP30 nel cuore dell’Amazzonia Per il summit globale sul clima, le difficoltà organizzative anticipano le trattative politiche. (Miriam Rossi) Ed è quasi ora di COP. L’annuale Conferenza delle Parti (COP) costituisce il più grande evento globale per le discussio - facebook.com Vai su Facebook

Cop30: episcopati di America Latina, Africa e Asia alle Nazioni Unite, “risposte all’altezza della dimensione della crisi, affrontare il debito” - “Vi invitiamo a unire le forze per rafforzare i processi multilaterali democratici, come l’Accordo di Parigi, e ricostruire la fiducia nella cooperazione e nel dialogo, unendoci come umanità, Nord e ... agensir.it scrive

Appello Slow Food a Cop30, 'si pensi a giustizia alimentare' - E' l'appello ai leader mondiali che rilancia Slow Food in occasione della Giornata mondiale dell'alimentazione e con la Cop30 di Belém alle ... Si legge su ansa.it

