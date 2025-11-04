Cooperazione da Aics e Agid call di 50 mln | aiuti a start-up con impatto su Paesi partner

L’ Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (Aics) in collaborazione con l ’Agenzia per l’Italia Digitale (Agid) sta lavorando a un bando innovativo per aiutare imprese e start-up italiane a creare tecnologie che abbiano un impatto positivo nei Paesi partner, ma, prima di pubblicarlo ufficialmente, stanno svolgendo una fase di ascolto del mercato (aziende, ricercatori, organizzazioni e chiunque abbia idee su come la tecnologia possa favorire sviluppo e inclusione). Dopo l’evento online del 18 settembre, che ha visto la partecipazione di oltre 500 operatori economici, il 6 novembre è in calendario, a partire dalle 10, un secondo appuntamento: durante questo incontro, che si svolgerà interamente online, è prevista una sessione di approfondimento tecnica per raccogliere back più specifici dal mercato e favorire la costituzione di partenariati innovativi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it