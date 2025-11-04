Convocati Serbia la prima lista del neo ct Paunovic | ecco la decisione ufficiale sui bianconeri Kostic e Vlahovic

Convocati Serbia, svelata la prima lista del nuovo ct Paunovic: la decisione ufficiale sui bianconeri Kostic e Vlahovic. Una nuova era, una missione da non fallire. La nazionale serba volta pagina e, dopo le dimissioni di Dragan Stojkovi? e la breve parentesi ad interim di Zoran Mirkovi? (ex Juventus ), si affida a una nuova guida tecnica: Veljko Paunovi?. Il neo-commissario tecnico ha diramato la sua prima lista di convocati in vista delle cruciali sfide di qualificazione alla Coppa del Mondo 2026 contro Inghilterra e Lettonia. La “Juve Connection” c’è: Vlahovi? e Kosti? chiamati. Nonostante il cambio in panchina, i pilastri della squadra restano al loro posto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

