Conversano piange i 31enni morti nell' incidente di Mottola | Due grandi lavoratori
La città di Conversano piange Roberto Marchitelli e Habbi Saad, i due 31enni dipendenti di una ditta deceduti ieri a seguito di un'incidente avvenuto sulla Statale 100, nelle vicinanze di Mottola (Taranto).I due erano a bordo di un Fiat Doblò schiantatosi contro un tir nel pomeriggio di lunedì 3. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Due 31enni di Conversano morti nello scontro sulla Statale 100 - L'impatto violentissimo a San Basilio tra un Fiat Doblò, su cui viaggiavano le due vittime, e un tir: il furgone, un mezzo aziendale, ha invaso l'altra corsia, determinando la tragedia. Segnala rainews.it