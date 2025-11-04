Controlli serrati dei Carabinieri alla Sagra della Castagna di Montella

Weekend di controlli serrati per i Carabinieri della Compagnia di Montella, impegnati in un servizio straordinario di ordine e sicurezza pubblica durante la Sagra della Castagna IGP, che ha richiamato in paese migliaia di visitatori. Nel corso delle attività, i militari dell'Aliquota Radiomobile hanno denunciato un 27enne del posto, trovato in possesso di un coltello da cucina con lama seghettata di 11 centimetri. L'arma, scoperta durante una perquisizione personale, è stata sottoposta a sequestro, mentre l'uomo dovrà ora rispondere di porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

