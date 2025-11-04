Controlli elettronici della velocità a Fara Filiorum Petri | il calendario di novembre

La polizia municipale di Fara Filiorum Petri ha comunicato le date in cui, nel mese di novembre, verranno effettuati i controlli elettronici della velocità lungo la Strada Statale 81, precisamente al chilometro 159+500159+700.I controlli si svolgeranno nelle giornate di venerdì 7, lunedì 10. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

