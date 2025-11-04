Controlli anti furto a Pontecorvo bloccato pluripregiudicato di Pesaro

Successo operativo per i Carabinieri della Compagnia di Pontecorvo nel contrasto ai reati predatori in Ciociaria. Durante un servizio perlustrativo mirato a prevenire i furti in abitazione e nelle attività commerciali, i militari dell’Aliquota Radiomobile hanno effettuato un controllo che ha. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it