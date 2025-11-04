Controlli all' aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi e Cilento | fermato un viaggiatore con 11 munizioni in valigia

Provvidenziale, un controllo di routine all’aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi e Cilento, il 2 novembre: come riporta Cilentopost Tv, gli agenti della Polaria hanno denunciato in stato di libertà un cittadino italiano, diretto a Milano Malpensa, dopo aver scoperto che nel suo bagaglio vi erano. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

