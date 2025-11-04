Controlli all' aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi e Cilento | fermato un viaggiatore con 11 munizioni in valigia

Salernotoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Provvidenziale, un controllo di routine all’aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi e Cilento, il 2 novembre: come riporta Cilentopost Tv, gli agenti della Polaria hanno denunciato in stato di libertà un cittadino italiano, diretto a Milano Malpensa, dopo aver scoperto che nel suo bagaglio vi erano. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

controlli aeroporto salerno costaAeroporto di Salerno, Ilardi: "La riduzione delle rotte non è colpa dell’inverno" - Da Milano Malpensa adesso si può volare anche verso Siviglia, Capo Verde, Luxor e Strasburgo. Scrive salernotoday.it

controlli aeroporto salerno costaAeroporto di Salerno: “Altrove nuovi voli, qui tagli. Diranno che è colpa della salsedine” - A intervenire questa volta è l’ingegnere Antonio Ilardi, presidente di Federalberghi Salerno, che in un post pubblicato sui social ha espresso tutto il suo disappunto per la riduzione delle rotte. Segnala agro24.it

Salerno, falsi Ncc all'aeroporto Costa d'Amalfi: scattano le multe - Una decina di falsi Ncc sono stati sanzionati dalla polizia municipale a Bellizzi a ridosso dell'aeroporto Salerno Costa d'Amalfi. Scrive ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Controlli Aeroporto Salerno Costa