Il Napoli si prepara a cambiare ancora una volta veste per la partita di Champions di questa sera. Da inizio stagione Conte, per sopperire ai tanti infortuni, ha dovuto inventare diversi Napoli, ma questa sera c’è un primo ritorno alla normalità. Incredibile ma vero questa sera contro l’Eintracht potrebbe essere la prima volta per Rrahmani, Lobotka e Hojlund insieme. Già perché come scrive il Corriere dello Sport “Rrahmani è uscito di scena dopo la partita con il Cagliari il 30 agosto, quando Hojlund non era ancora un giocatore del Napoli, e poi è rientrato sabato contro il Como dal primo minuto, con Hoj in campo contemporaneamente ma senza Lobo, a sua volta dentro all’87’, quando Rasmus è stato sostituito da Lucca” Potrebbe interessarti: Le probabili formazioni di Napoli-Eintracht: Rrahmani, Buongiorno e Hojlund titolari. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Contro l’Eintracht sarà la prima volta per Rrahmani, Lobotka e Hojlund insieme (Corsport)