Contro le isole di calore E lo spreco dell’acqua

PISTOIA Scarsa qualità dell'aria, oltre la soglia del 25% di acqua sprecata nel percorso dall'immissione nel circuito di rifornimento delle abitazioni al suo smaltimento, pochi metri lineari di piste ciclabili ogni 100 abitanti, raccolta differenziata che – a fine 2024 – continuava a rimanere la peggiore fra i dieci capoluoghi toscani. Nei meandri del 90° posto raccolto da Pistoia in "Ecosistema urbano" di Legambiente 2025, le voci più preoccupanti sono proprio queste. Fra le 19 categorie analizzate, che servono a comporre la classifica finale, sono davvero poche le eccellenze che spiccano a livello regionale.

