Contro droga e alcol | Governo Asl Roma 1 Questura e Scuola uniti per i giovani

AGI - Le istituzioni, unite, in soccorso dei giovani che, alle volte, diventano schiavi delle 'dipendenze', tra tutte quelle da droga e alcol. È questo il tema centrale del progetto #SceglilastradaGIUSTA una “azione di sistema” - presentato oggi presso la sede della Asl Roma 1 a Borgo Santo Spirito -, alla presenza, tra gli altri, del padrone di casa, il Direttore Generale della Asl Roma 1 Giuseppe Quintavalle, di Antonio Pignataro - Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le politiche antidroga -, e del Questore di Roma, Roberto Massucci. "Quello delle istituzioni insieme al servizio dei giovani è un impegno doveroso, che, da un lato, offre messaggi di fiducia verso le nuove generazioni e, dall’altro, consegna strumenti fondamentali per operare le giuste scelte nella crescita dei cittadini del futuro - ha spiegato Massucci -. 🔗 Leggi su Agi.it

