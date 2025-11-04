Contributi regionali per i genitori che assistono minori con malattie rare e disabilità
È stato pubblicato l’avviso per l’erogazione dei contributi relativi al 2025 per il cosiddetto caregiver famigliare che assiste il minore affetto da malattie rare e in condizione di disabilità. Il finanziamento è stato previsto dalla Regione Abruzzo per il tramite dell’assessorato alle Politiche. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
