Contratti di solidarietà e incertezze stato d' agitazione alla Gambro Vantive

Modenatoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono forti le preoccupazioni espresse da Filctem Cgil Modena, Femca Cisl Emilia Centrale e Uiltec e dai rappresentanti sindacali unitari della Gambro Vantive di Medolla. Insieme danno voce a quello che i lavoratori e le lavoratrici spiegano da tanto, troppo tempo e che ha portato all’attuale. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Contratti Solidariet224 Incertezze Stato