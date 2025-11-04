Contrasto alle mafie fra storia e attualità | presentazione del podcast La rosa e il veliero

LECCE – Il contrasto alle mafie fra storia e attualità. Giovedì 6 novembre, alle 10 presso l’Edificio Valli dell’Università del Salento sarà presentato il podcast “La rosa e il veliero”, che ripercorre la nascita e l’evoluzione della Sacra corona unita in Puglia, con un focus sugli eventi e i. 🔗 Leggi su Lecceprima.it