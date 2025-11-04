Contrabbando internazionale dalla Cina | società napoletane nel mirino
Napoli al centro di un nuovo caso di contrabbando internazionale scoperto a Livorno.L’operazione congiunta di guardia di finanza e agenzia delle dogane e dei monopoli ha portato alla confisca di 600mila euro, ritenuti profitto illecito di un sistema di importazioni fraudolente dalla Cina.Secondo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
