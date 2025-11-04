Contrabbando dalla Cina | confiscati 600mila euro a Livorno

Livorno, 4 novembre 2025 – Confiscati 600mila euro euro dopo una articolata operazione anticontrabbando. Ad eseguire la confisca è stata l’agenzia delle dogane della guardia di finanza di Livorno che, su disposizione dell’autorità giudiziaria labronica, è così riuscita a sgominare un articolato meccanismo di frode legato all’importazione di merci dalla Cina. Le attività investigative traggono origine da approfondimenti e mirate analisi di rischio su merci provenienti dalla Cina, importate da tre società create apposta per interporsi tra il fornitore e il reale destinatario, situato nella provincia di Napoli, e responsabile anche di emissione di fatture false per diversi milioni di euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Contrabbando dalla Cina: confiscati 600mila euro a Livorno

