Continua l’emergenza due azzurri a rischia anche per Bologna
Continua l’emergenza infortuni in casa Napoli. Il Napoli affronta in Champions i tedeschi dell’Eintracht al Maradona, ma mister Conte deve fare fronte ancora all’emergenza infortuni . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
In casa Milan continua l'emergenza infortuni, ed in vista del big match contro la Roma, Allegri dovrà fare di necessità virtù. - facebook.com Vai su Facebook
Feng e Jiashuo, due tifosi azzurri speciali. Dalla Cina per seguire l’Empoli (anche in trasferta) - Empoli, 8 ottobre 2025 – Un po’ per caso, un po’ per passione, ma sempre con un minimo comune denominatore: il calcio come strumento che unisce popoli e culture diversi. Secondo lanazione.it
«Gli azzurri vogliono riscattare i due ko» Zampaglione ci crede - È un derby atteso in casa Pavia quello di domenica prossima, valido per la terza giornata di campionato, sul campo dell’Oltrepo a Broni (ore 15). Si legge su laprovinciapavese.gelocal.it