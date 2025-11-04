Contenuti social no vax il Consiglio regionale della Lombardia sfiducia la sottosegretaria di FdI Federica Picchi

La sottosegretaria con delega allo Sport e Giovani Federica Picchi (Fratelli d'Italia) è stata sfiduciata dal consiglio regionale della Lombardia dopo essere finita al centro di alcune polemiche per aver rilanciato alcune storie Instagram "no vax". Con voto segreto la mozione è stata approvata con 44 voti favorevoli e 23 contrari, con l'apporto di 19 franchi tiratori nel centrodestra. 🔗 Leggi su Fanpage.it