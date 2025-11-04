Conte vittima della cultura del risultato

Nel suo editoriale pubblicato sul Corriere dello Sport, Massimiliano Gallo analizza il pensiero espresso da Antonio Conte in conferenza . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Conte vittima della cultura del risultato

Approfondisci con queste news

Il Napoli di Conte vittima della nostalgia degli ismi (sarrismo, spallettismo). Nemmeno essere primi basta Ha fatto bene Conte a mettere i puntini sulle i in conferenza. Criticare è lecito ma sempre partendo dal principio di realtà che in città viene spesso by-pass - facebook.com Vai su Facebook

Psv-Napoli: la squadra di #Conte vittima dei suoi complessi - X Vai su X

Conte vittima della cultura del risultato - Conte vittima della cultura del risultato Nel suo editoriale pubblicato sul Corriere dello Sport, Massimiliano Gallo analizza il pensiero espresso da ... Da forzazzurri.net

Conte 'De Bruyne? Spero contrariato per risultato' - Mi auguro che fosse contrariato per il risultato, se lo fosse per altro ha preso la persona sbagliata": lo dice il tecnico del Napoli Antonio Conte dopo la sconfitta contro il Milan a San ... Riporta ansa.it

Conte verso il Psv: “Non siamo vittime sacrificali. McTominay? Dipende da lui" - Le parole dell'allenatore del Napoli alla vigilia della trasferta di Champions contro il Psv. Lo riporta tuttosport.com