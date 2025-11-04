Conte un mare di parole per far scordare i 6 gol presi
L'ultima volta in Champions è finita malissimo, quel 6-2 in casa del PSV che sembrava portare il Napoli sull'orlo del baratro. Quella sera, dal cilindro senza fondo delle provocazioni, Antonio Conte tirò fuori la storia dei «troppi acquisti, perché inserire 9 giocatori richiede tempo», che innescò un dibattito a senso unico, gli costò qualche altra critica, ma chissene, tanto più che gli evitò di parlare in concreto della sconfitta. Due settimane dopo, il Napoli si riaffaccia in Europa, obbligato stasera a battere l'Eintracht per evitare di appesantire di incognite carogne il resto del girone, e il suo allenatore rimette un'altra volta la maschera del guerriero e torna all'attacco. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Altre letture consigliate
Regionali in Campania. Federico Conte (Pd): "Creare vera economia dalla risorsa mare a Salerno" #regionali2025 #elezioniregionali2025 #regionecampania #pdsalerno #pdcampania #RisorsaMare #AgendaPolitica https://www.agendapolitica.it/federico-co - facebook.com Vai su Facebook
Conte al veleno, attacco a Marotta: “Parole per indirizzare gli arbitri” - Antonio Conte replica alle dichiarazioni di Marotta post Napoli- Da calciomercato.it
A Conte bastano Anguissa e Milinkovic-Savic: Lecce battuto. Il Napoli rimane in vetta, rivivi la diretta - Dopo la vittoria contro l'Inter, la squadra di Conte in trasferta al Via del Mare per rimanere in vetta alla classifica: aggiornamenti in tempo reale ... Secondo msn.com
Conte resta al Napoli? Le parole sul futuro sono forti: "Qui c'è qualcosa che non esiste altrove" - Dopo lunghi mesi di lavoro e molta ansia, finalmente Conte può limitarsi solo a festeggiare lo scudetto vinto con il Napoli. Da tuttosport.com