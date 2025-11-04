Conte | Strano vedere una squadra tedesca che gioca un calcio così difensivo! Abbiamo dominato ma e’ mancato il gol

Antonio Conte, allenatore del Napoli, al termine del match di Champions League contro l ‘Eintracht Francoforte, è intervenuto in conferenza stampa per parlare del pareggio ottenuto al Maradona contro la squadra tedesca. Queste le sue dichiarazioni: Conte: Fa strano vedere una squadra tedesca che gioca un calcio così difensivo. Se l’avessimo fatto noi in Germania si sarebbe parlato di calcio italiano in ripartenza. “Fa strano vedere una squadra tedesca che gioca un calcio così difensivo. Se l’avessimo fatto noi in Germania si sarebbe parlato di calcio italiano in ripartenza. Abbiamo avuto occasioni anche clamorose. 🔗 Leggi su Parlami.eu

