Conte sibillino dopo l'Eintracht | Ci sarà chi deve giudicare e prendere eventualmente delle decisioni
Antonio Conte chiude il collegamento in TV dopo il deludente 0-0 del Napoli con l'Eintracht in Champions League con una frase sibillina: dentro c'è tutta la sua amarezza. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Napoli-Eintracht Francoforte 0-0: la squadra di Conte non brilla, ora ha solo 4 punti - McTominay e Hojlund sprecano due occasioni nella ripresa ... Secondo corrieredellosport.it
Conte infastidito dall’Eintracht: “Se avessimo giocato noi in Germania così ci avrebbero detto…” - Le parole di Antonio Conte in conferenza stampa, al seguito del pareggio contro l'Eintracht Francoforte dalla sala stampa del Maradona ... Si legge su calciomercato.it
Conte diretta dopo Napoli-Eintracht Francoforte: interviste e conferenza stampa LIVE - L'analisi del tecnico azzurro al termine della sfida di Champions League areggiata 0- Riporta corrieredellosport.it