Il Corriere dello Sport, con Massimiliano Gallo, commenta lo sfogo di Conte ieri in conferenza stampa. «Siamo primi in classifica e sentiamo solo critiche. State sempre a cercare il bicchiere mezzo vuoto su tutto. Abbiamo avuto difficoltà assurde dall'inizio della stagione e continuano a esserci». Ce l'aveva più con i media che con i tifosi. Ma è un cane che si morde la coda. Perché sempre più spesso i media riportano opinioni con l'obiettivo del consenso. E in città la lamentela è un ronzio di sottofondo.

Conte si rassegni, a Napoli è un uomo solo. L'ambiente se lo ritrova nel momento della festa (Corsport)