Conte | Se noi avessimo fatto una partita del genere in Germania parlerebbero di calcio di vecchia epoca

L'allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky dopo la gara pareggiata contro l'Eintracht in Champions Le parole di Conte. «Possiamo dire di tutto e di più, ma se non segni non vinci. Dispiace perché giochi contro una squadra tedesca e ti aspetti altro. Hanno imparato bene come si fa il catenaccio, si parla tanto di calcio europeo. Se noi avessimo fatto una partita del genere in Germania parlerebbero di calcio di vecchia epoca. Noi siamo comunque dei buoni insegnanti. Cerchiamo di andare avanti a livello calcistico e di proporre qualcosa di livello europeo. È inevitabile che se non fai gol dispiace.

