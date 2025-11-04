Conte ritrova Lobotka e punta sul tridente | le probabili formazioni di Napoli-Eintracht

Il Napoli è chiamato a riscattare il pesante 6-2 subito in casa del Psv Eindhoven e per farlo dovrà battere l'Eintracht al Maradona. Conte ritrova Lobotka dal primo minuto e punta sul tridente offensivo guidato da Hojlund. Tra i tedeschi, occhio all'ex Bologna Theate e al riferimento offensivo Burkardt, già nel mirino del Milan per il prossimo mercato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

