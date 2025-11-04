Conte ritrova Lobotka e punta sul tridente | le probabili formazioni di Napoli-Eintracht
Il Napoli è chiamato a riscattare il pesante 6-2 subito in casa del Psv Eindhoven e per farlo dovrà battere l'Eintracht al Maradona. Conte ritrova Lobotka dal primo minuto e punta sul tridente offensivo guidato da Hojlund. Tra i tedeschi, occhio all'ex Bologna Theate e al riferimento offensivo Burkardt, già nel mirino del Milan per il prossimo mercato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Approfondisci con queste news
Conte si rassegni, a Napoli è un uomo solo. L’ambiente se lo ritrova nel momento della festa (Corsport) Come mai a Napoli club e squadra sono cresciuti ma la piazza è rimasta la stessa? In fondo è l'Italia che è così: se Velasco avesse allenato a calcio, avreb - facebook.com Vai su Facebook
#Rrahmani, #Lobotka e #Højlund: il #Napoli rinasce dalla sua dorsale #Conte ritrova i suoi uomini per l'Europa - X Vai su X
Conte ritrova Lobotka e punta sul tridente: le probabili formazioni di Napoli-Eintracht - 2 subito in casa del Psv Eindhoven e per farlo dovrà battere l'Eintracht al Maradona. Si legge su msn.com
Napoli-Eintracht, Sky sulla formazione: "Torna Lobotka! Due dubbi per Conte" - Non sono previste tante novità dall'allenatore degli azzurri rispetto al pari di ... Lo riporta tuttonapoli.net
Napoli ritrova Lobotka in vista della sfida contro il Como - Buone notizie per Antonio Conte: Stanislav Lobotka tornerà a disposizione per la partita di Serie A contro il Como, in programma sabato alle 17:00 GMT. Lo riporta stadiosport.it