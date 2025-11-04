Conte | Per dare fastidio anche in Europa ci vuole sempre tempo e pazienza

Ilnapolista.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky nel pre partita della sfida contro l’Eintracht Le parole di Conte. Lobotka? « Si è allenato anche prima della partita contro il Como, c’è garanzia di giocare anche tutta la partita» A sinistra Elmas e Gutierrez « Sono due giocatori che sono la novità buona del mercato perché si sono inseriti nella giusta maniera e rappresentano alternative  valide» Bisogna dare fastidio anche in Europa «Ci vuole sempre tempo e pazienza su tutto» L'articolo il Napolista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

