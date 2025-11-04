Conte nel post partita di Napoli Eintracht | Una squadra tedesca ha imparato bene come si fa il catenaccio italiano Abbiamo avuto occasioni ma ci manca la concretezza

Conte nel post partita di Napoli Eintracht ha commentato il match della quarta giornata di Champions League pareggiato 0-0 al Maradona Dopo il pareggio senza reti tra Napoli e Eintracht Francoforte in Champions League, Antonio Conte è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per analizzare la prestazione della sua squadra. Il tecnico ha messo in

© Calcionews24.com - Conte nel post partita di Napoli Eintracht: «Una squadra tedesca ha imparato bene come si fa il catenaccio italiano. Abbiamo avuto occasioni, ma ci manca la concretezza»

